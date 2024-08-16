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Metallica

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Гитарист METALLICA: «У нас очень масштабная постановка в этом туре»



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В новом интервью для радиостанции 93X в Миннеаполисе гитариста METALLICA Kirk'a Hammett'a спросили, кажется ли ему тур "M72" всё ещё актуальным, учитывая, что он стартовал почти полтора года назад. Kirk ответил:

«Он всё ещё кажется актуальным, потому что мы даём не так много концертов в год. Мы ещё не так долго гастролируем, чтобы появился какой-то фактор выгорания. И часто между выступлениями на сцене проходит целых четыре или пять месяцев. И каждый раз, когда мы выходим на неё, у меня всегда возникает знакомое ощущение, например: "О чёрт! Я должен привыкнуть к сцене заново". Но определённо я еще не выгорел на ней».

По поводу того, насколько изменилось живое шоу METALLICA, Hammett сказал:

«В типичной для METALLICA манере всё становится только масштабнее. И это, безусловно, самая большая постановка, которую мы когда-либо организовывали. Сцена находится в центре стадиона, и она огромна. Что я могу сказать? На ней четыре ударные установки. Огромная "змеиная яма". Это совершенно другая атмосфера, чем в прошлые два раза, когда мы были здесь».

В поддержку последнего альбома METALLICA "72 Seasons" группа даёт по два концерта в каждом городе — сначала в Европе, затем в Северной Америке, снова в Европе, а теперь снова в Северной Америке — в рамках тура "M72".

На каждом концерте METALLICA выступает на массивной сцене в форме кольца, в центре которой находится «Змеиная яма», а четыре барабанные установки равномерно распределены по кругу сцены, чтобы барабанщик Lars Ulrich мог приблизиться к зрителям в разные моменты шоу.




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16 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
>На ней четыре ударные установки
Гном-то и с одной справится не может, нахуя?
Like!1

просмотров: 167

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