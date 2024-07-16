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*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 26
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 24
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 21
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Metallica

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Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах



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Одноименный альбом METALLICA, выпущенный в 1991 году, достиг отметки в 750 недель в чартах Billboard 200 (178 позиция на этой неделе). Это четвертый альбом в истории, который показывает такие результаты — лидируют PINK FLOYD с "The Dark Side Of The Moon" (990 недель), Bob Marley "Legend" (843) и "Greatest Hits" JOURNEY (813).

В сентябре 2021 года альбом вернулся в чарты и занял девятую строчку. В Top10 альбом впервые вернулся за 29 лет. До этого последний раз в десятку лучших пластинка входила в августе 1992 года.

.@Metallica's 'Metallica' has now spent 750 total weeks on the #Billboard200 (No. 178 this week).






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16 июл 2024
gravitgroove
14 с лишнем лет получается в топ 200.
16 июл 2024
гладиатор
Лучшие, что и говорить!
16 июл 2024
Hellg
гладиатор, нет, лучшие это Pink Floyd и Journey)
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просмотров: 279

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