Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах



Одноименный альбом METALLICA, выпущенный в 1991 году, достиг отметки в 750 недель в чартах Billboard 200 (178 позиция на этой неделе). Это четвертый альбом в истории, который показывает такие результаты — лидируют PINK FLOYD с "The Dark Side Of The Moon" (990 недель), Bob Marley "Legend" (843) и "Greatest Hits" JOURNEY (813).



В сентябре 2021 года альбом вернулся в чарты и занял девятую строчку. В Top10 альбом впервые вернулся за 29 лет. До этого последний раз в десятку лучших пластинка входила в августе 1992 года.









@Metallica 's 'Metallica' has now spent 750 total weeks on the #Billboard200 (No. 178 this week).





