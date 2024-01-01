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*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 27
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 20
*Новое видео DREAM THEATER 17
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*Сколько гитар у METALLICA в туре? 13
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 29 сентября на Estadio GNP Seguros, Mexico City, Mexico, доступно для просмотра ниже:

Whiplash
For Whom the Bell Tolls
Cyanide
The Memory Remains
Lux Æterna
Too Far Gone?
Kirk and Rob Doodle (Conjunto Africa's "Los Luchadores")
Fade to Black
You Must Burn!
The Call of Ktulu
The Unforgiven
Whiskey in the Jar
Battery
Moth Into Flame
One
Enter Sandman




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