сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 29 июня в рамках выступления на Hellfest, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Creeping Death

For Whom the Bell Tolls

Hit the Lights

Enter Sandman

72 Seasons

Too Far Gone? (followed by Kirk & Rob's doodle: Indochine's "L'aventurier")

The Day That Never Comes

Shadows Follow

Orion

Nothing Else Matters

Sad but True

Lux Æterna

Seek & Destroy

One

Master of Puppets For Whom the Bell TollsHit the LightsEnter Sandman72 SeasonsToo Far Gone? (followed by Kirk & Rob's doodle: Indochine's "L'aventurier")The Day That Never ComesShadows FollowOrionNothing Else MattersSad but TrueLux ÆternaSeek & DestroyOneMaster of Puppets







+1 -0



просмотров: 243