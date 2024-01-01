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*KISS набрали миллиард 31
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 31
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 22
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 29 июня в рамках выступления на Hellfest, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

Creeping Death
For Whom the Bell Tolls
Hit the Lights
Enter Sandman
72 Seasons
Too Far Gone? (followed by Kirk & Rob's doodle: Indochine's "L'aventurier")
The Day That Never Comes
Shadows Follow
Orion
Nothing Else Matters
Sad but True
Lux Æterna
Seek & Destroy
One
Master of Puppets




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