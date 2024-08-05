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JOHN BUSH: «METALLICA — это группа, которая никогда не останавливается на достигнутом»



JOHN BUSH, отказавший в свое время METALLICA, в интервью The Dan Chan Show ответил на вопрос, что он думает о последнем опусе группы:



«METALLICA — это группа, которая никогда не останавливается на достигнутом. Они всегда рискуют, они всегда пробуют что-то новое, они всегда расширяют свой стиль и раздвигают границы для слушателей, будь то работа с оркестром, запись с Лу Ридом или просто металлическая, мощная, трэшевая пластинка. Я хотел увидеть их на SoFi Stadium здесь [в Лос-Анджелесе], и это было феноменально. Было очень круто, что у них есть четыре разных секции — они фактически заняли эту арену, и всё же, когда они играли все вместе, было ощущение, что ты наблюдаешь за ними в какой-то маленькой комнате. Это было потрясающе.



От такой группы, как METALLICA, все постоянно ожидают чего-то грандиозного. А реальность такова, что не всегда и не во всём можно попасть в яблочко, особенно если ты готов рисковать, что они и делают. И я это очень ценю, потому что было бы легко играть без риска. А они никогда так не делают. Так что я очень уважаю их за это.



Когда я услышал "Lux Æterna" [первый сингл из последнего альбома METALLICA "72 Seasons"], он звучал просто потрясающе. У него звучание METALLICA. Это было действительно мощно. Это отличная мелодия. И я подумал: "Вот это да, это круто". Но он звучит по-новому.



James — чертовски хороший певец и просто потрясающий гитарист. Что ещё можно сказать? Они же METALLICA».







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