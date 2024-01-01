18 авг 2024



ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого успеха»



ALEX SKOLNICK в недавнем подкасте "Riffhard" поговорил о раннем творчестве группы и о том, как оно выдержало испытание временем за три с половиной десятилетия:



«Участники METALLICA нашли способ сделать свою музыку очень популярной, но при этом они словно оторвались от той сцены, на которой появились. Они блестяще это сделали, но они действительно единственные, кто смог добиться популярности в мейнстриме. В итоге они стали одной из известнейших групп в мире. Но остальные группы, на которые повлияла METALLICA, а обычно говорят о "большой шестёрке" или что-то в этом роде: TESTAMENT, EXODUS, OVERKILL, DEATH ANGEL, может быть, можно добавить FORBIDDEN, а потом спорить, кто бы ещё туда вошел, но все эти группы были не от мира сего и не стали знаковыми. Они не получили никакого внимания со стороны мейнстрима, кроме часа на MTV в субботу вечером, где показывали некоторые клипы. Да, в 2000-х годах упущенное было навёрстано. А потом появились группы, которые играли на Ozzfest, например, ребята, которые были на несколько лет моложе меня, не так много, но да — LAMB OF GOD, SLIPKNOT и так далее, и они смогли собрать довольно большую аудиторию — и до сих пор собирают. Так что это странно. И если мы сейчас играем песни, которые у нас были в те времена, рядом с подобными группами, они почему-то не звучат устаревшими. В то время как если бы мы сейчас послушали любое количество песен того периода, конца 1980-х, которые были очень популярны, которые регулярно крутили на MTV и по радио, которые были чуть более коммерческими, запоминающимися и более имиджевыми, и они сейчас показались бы нам гораздо более устаревшими. Это очень странно».







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