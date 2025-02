сегодня



Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA?



LLOYD GRANT в рамках недавнего интервью рассказал о том, как попал в METALLICA:



«Ребята из METALLICA вряд ли скажут, что я оригинальный участник, потому что тогда группа ещё не была по-настоящему сформирована. Я искал людей, с которыми можно было бы поиграть, и тогда был журнал, или еженедельник, выходящий каждый четверг, и Lars дал объявление, а я ответил на него. И мы начали играть вместе».



В 2015 году он рассказал на шоу «Rockzone Legends» о том, как он впервые оказался в METALLICA:



«Есть много разных версий того, что произошло. Моя версия такова: мы с Lars'ом играли вместе в округе Орандж, штат Калифорния, и мы джемовали с несколькими людьми, мы искали других людей, с которыми можно было бы играть. И мы познакомились через еженедельник под названием "Recycler". Так всё и началось.



Мы играли долгое время, и однажды он пришёл ко мне в квартиру, и стал просить меня поиграть с группой, но я был очень занят другими делами. В итоге я пришёл и сыграл с ними... Я, он и James — были только мы втроём. James играл на басу, я — на гитаре, а Lars — на барабанах. Мы репетировали песню "Hit The Lights". Но задолго до этого Lars дал мне послушать эту песню. Мы тусовались, смотрели футбол, и он сказал: "Я встретил одного парня, и он именно тот, с кем мы хотим джемовать". Он включил одну песню, и это было здорово, так я впервые познакомился с "Hit The Lights". После этого я несколько раз приходил к нему и джемовал. Потом он позвонил мне и сказал, что они будут представлены на альбоме-компиляции ["Metal Massacre"], и он принёс кассету с "Hit The Lights", записанную на четыре дорожки, и попросил меня сделать несколько соло для неё, и они собирались свести четыре дорожки и включить в альбом-компиляцию».







