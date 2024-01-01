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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 16 августа на U.S. Bank Stadium, Minneapolis, MN, USA, доступно для просмотра ниже:



Creeping Death

Harvester of Sorrow

Hit the Lights

King Nothing

72 Seasons

If Darkness Had a Son (followed by "Minneapolis Funkatropolis Purple #1" doodle by Kirk & Rob)

Fade to Black

Shadows Follow

Orion

Nothing Else Matters (With extended Kirk intro)

Sad but True

Blackened

Fuel

Seek & Destroy

Master of Puppets King Nothing72 SeasonsIf Darkness Had a Son (followed by "Minneapolis Funkatropolis Purple #1" doodle by Kirk & Rob)Fade to BlackShadows FollowOrionNothing Else Matters (With extended Kirk intro)Sad but TrueBlackenedFuelSeek & DestroyMaster of Puppets http://www.metallica.com







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