Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 22 сентября на Estadio GNP Seguros, Mexico City, Mexico, доступно для просмотра ниже:



Whiplash

For Whom the Bell Tolls

Ride the Lightning

Until It Sleeps

Lux Æterna

Screaming Suicide

Kirk and Rob Doodle (Caifanes' "La Negra Tomasa")

Welcome Home (Sanitarium)

Wherever I May Roam

The Call of Ktulu

The Unforgiven

Inamorata

Hardwired

Moth Into Flame

One

Enter Sandman







