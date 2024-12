сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с благотворительного концерта METALLICA, "Helping Hands Concert & Auction", состоявшегося 13 декабря в YouTube Theater, Los Angeles, доступно для просмотра ниже:



Acoustic



01. Low Man's Lyric (with Avi Vinocur) (also with Henry Salvia; first performance since September 13, 1998)

02. Helpless (DIAMOND HEAD cover) (with Avi Vinocur) (also with Henry Salvia; first performance since April 7, 2018)

03. Away From Home (BACHMAN–TURNER OVERDRIVE cover) (with Avi Vinocur) (also with Henry Salvia; live debut)

04. If Darkness Had A Son (with SistaStrings) (also with Avi Vinocur and Henry Salvia; live debut of acoustic rendition)

05. Nothing Else Matters (with SistaStrings) (also with Avi Vinocur and Henry Salvia)



Electric



06. Orion

07. The Shortest Straw

08. Until It Sleeps

09. Screaming Suicide

10. The Unforgiven II (with Avi Vinocur) (first performance since September 16, 2015)

11. Fuel (with Avi Vinocur) (also with Henry Salvia; new arrangement)

12. Hit The Lights (with Jeff Ament)

13. Master Of Puppets







