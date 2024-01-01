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*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайн... 20
*NIGHTWISH от TARJA 20
*MICHAEL KISKE готов приехать к вокалисту HELLOWEEN: «Тут тем... 17
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с благотворительного концерта METALLICA, "Helping Hands Concert & Auction", состоявшегося 13 декабря в YouTube Theater, Los Angeles, доступно для просмотра ниже:

Acoustic

01. Low Man's Lyric (with Avi Vinocur) (also with Henry Salvia; first performance since September 13, 1998)
02. Helpless (DIAMOND HEAD cover) (with Avi Vinocur) (also with Henry Salvia; first performance since April 7, 2018)
03. Away From Home (BACHMAN–TURNER OVERDRIVE cover) (with Avi Vinocur) (also with Henry Salvia; live debut)
04. If Darkness Had A Son (with SistaStrings) (also with Avi Vinocur and Henry Salvia; live debut of acoustic rendition)
05. Nothing Else Matters (with SistaStrings) (also with Avi Vinocur and Henry Salvia)

Electric

06. Orion
07. The Shortest Straw
08. Until It Sleeps
09. Screaming Suicide
10. The Unforgiven II (with Avi Vinocur) (first performance since September 16, 2015)
11. Fuel (with Avi Vinocur) (also with Henry Salvia; new arrangement)
12. Hit The Lights (with Jeff Ament)
13. Master Of Puppets




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