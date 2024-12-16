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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 45
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 34
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 22
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Metallica

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15 дек 2024 : 		 METALLICA в акустике

13 дек 2024 : 		 Благотворительный концерт METALLICA на следующей неделе

1 дек 2024 : 		 ROBERT TRUJILLO о месте в METALLICA

12 ноя 2024 : 		 Тур METALLICA претендует на награду Pollstar

1 ноя 2024 : 		 Гитарист METALLICA показал свои инструменты

20 окт 2024 : 		 Вокалист METALLICA: «Мы не собираемся быть группой, играющей одни хиты»

18 окт 2024 : 		 METALLICA пожертвовала $100,000 на оказание помощи пострадавшим от урагана

12 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

5 окт 2024 : 		 METALLICA пожертвовала $100,000 на оказание помощи пострадавшим от урагана

4 окт 2024 : 		 Сколько гитар у METALLICA в туре?

2 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

1 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

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24 сен 2024 : 		 ROBERT TRUJILLO о первом миллионе от METALLICA

24 сен 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о прослушиваниях в METALLICA

18 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

13 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA. Теперь в 360°
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|||| 15 дек 2024

METALLICA в акустике



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13 декабря группа METALLICA отыграла в YouTube Theater, Los Angeles, в рамках четвертого благотворительного "Helping Hands Concert & Auction":

Acoustic

01. Low Man's Lyric (with Avi Vinocur) (also with Henry Salvia; first performance since September 13, 1998)
02. Helpless (DIAMOND HEAD cover) (with Avi Vinocur) (also with Henry Salvia; first performance since April 7, 2018)
03. Away From Home (BACHMAN–TURNER OVERDRIVE cover) (with Avi Vinocur) (also with Henry Salvia; live debut)
04. If Darkness Had A Son (with SistaStrings) (also with Avi Vinocur and Henry Salvia; live debut of acoustic rendition)
05. Nothing Else Matters (with SistaStrings) (also with Avi Vinocur and Henry Salvia)

Electric

06. Orion
07. The Shortest Straw
08. Until It Sleeps
09. Screaming Suicide
10. The Unforgiven II (with Avi Vinocur) (first performance since September 16, 2015)
11. Fuel (with Avi Vinocur) (also with Henry Salvia; new arrangement)
12. Hit The Lights (with Jeff Ament)
13. Master Of Puppets






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16 дек 2024
F
Fo0x
Так а че антил ит слипс и анфоргивен 2 в электричестве играли ? В акустике бы отлично звучали.

просмотров: 252

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