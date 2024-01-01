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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 16 июня на Parken Stadium, Copenhagen, Denmark, доступно для просмотра ниже:



Whiplash

For Whom the Bell Tolls

Ride the Lightning

King Nothing

Lux Æterna

Too Far Gone?

Fade to Black

Wherever I May Roam

The Call of Ktulu

The Unforgiven

Inamorata

Battery

Moth Into Flame

One

Enter Sandman Fade to BlackWherever I May RoamThe Call of KtuluThe UnforgivenInamorataBatteryMoth Into FlameOneEnter Sandman







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