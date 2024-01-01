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Metallica

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Вокалист METALLICA отправил 6 машин в музей



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Шесть автомобилей из частной коллекции James'a Hetfield'a будут выставлены в Американском автомобильном музее в Кирни, штат Небраска. Машины были доставлены из Автомобильного музея Петерсона в Лос-Анджелесе.

Компания Blueprint Engines и местные спонсоры из Кирни связались с автомобильным музеем в Лос-Анджелесе и заключили сделку о предоставлении автомобилей Hetfield'ом во временное пользование на один год.

Пит Стаут, директор по коммерческим вопросам Blueprint Engines, сказал о нем:

«Он большой любитель автомобилей и хотел бы иметь возможность поделиться с миром частью своей частной коллекции. Мы в American Automobile Experience в Кирни очень рады, что эта потрясающая экспозиция автомобилей будет находиться здесь в течение года».

Вот список этих автомобилей:

1932 Ford Roadster - "Blackjack"
1936 Auburn 852 Speedster - "Slow Burn"
1936 Ford Coupe - "Iron Fist"
1937 Ford Coupe - "Crimson Ghost"
1937 Lincoln Zephyr - "Voodoo Priest"
1956 Ford F-100 - "Str8 Edge"




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