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Вокалист METALLICA отправил 6 машин в музей



Шесть автомобилей из частной коллекции James'a Hetfield'a будут выставлены в Американском автомобильном музее в Кирни, штат Небраска. Машины были доставлены из Автомобильного музея Петерсона в Лос-Анджелесе.



Компания Blueprint Engines и местные спонсоры из Кирни связались с автомобильным музеем в Лос-Анджелесе и заключили сделку о предоставлении автомобилей Hetfield'ом во временное пользование на один год.



Пит Стаут, директор по коммерческим вопросам Blueprint Engines, сказал о нем:



«Он большой любитель автомобилей и хотел бы иметь возможность поделиться с миром частью своей частной коллекции. Мы в American Automobile Experience в Кирни очень рады, что эта потрясающая экспозиция автомобилей будет находиться здесь в течение года».



Вот список этих автомобилей:



1932 Ford Roadster - "Blackjack"

1936 Auburn 852 Speedster - "Slow Burn"

1936 Ford Coupe - "Iron Fist"

1937 Ford Coupe - "Crimson Ghost"

1937 Lincoln Zephyr - "Voodoo Priest"

1956 Ford F-100 - "Str8 Edge"





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