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*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*Лучшее с Wacken Open Air 2024 37
*MACHINE HEAD выпускают пиво 36
*AEROSMITH завязывают с концертами 31
*MASTODON выпускают кофе 27
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Metallica

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11 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA. Теперь в 360°

10 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 авг 2024 : 		 Шузы от METALLICA

5 авг 2024 : 		 JOHN BUSH: «METALLICA — это группа, которая никогда не останавливается на достигнутом»

4 авг 2024 : 		 Вокалист METALLICA: «В этом мире нет лучшего чувства, чем помогать кому-то другому и делать это, никому не рассказывая об этом»

3 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

2 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

1 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

31 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

30 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

27 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 июл 2024 : 		 METALLICA учится делать винил

24 июл 2024 : 		 Трейлер нового фильма с участием вокалиста METALLICA

16 июл 2024 : 		 Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах

13 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 июл 2024 : 		 Вокалист METALLICA снялся в новом фильме

12 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 июл 2024 : 		 Вокалист METALLICA отправил 6 машин в музей

7 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

5 июл 2024 : 		 Насколько сейчас хорош Lars? Отвечает вокалист METALLICA

4 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

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2 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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Профессиональное видео с выступления METALLICA. Теперь в 360°



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось второго августа на Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts, доступно для просмотра ниже:

Creeping Death
Harvester of Sorrow
Leper Messiah
King Nothing
72 Seasons
If Darkness Had a Son (followed by 'Foxborough on the Run' Kirk & Rob doodle)
The Day That Never Comes
Shadows Follow
Orion
Nothing Else Matters
Sad but True
Hardwired
Fuel
Seek & Destroy
Master of Puppets




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