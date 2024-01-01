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Профессиональное видео с выступления METALLICA. Теперь в 360°



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось второго августа на Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts, доступно для просмотра ниже:



Creeping Death

Harvester of Sorrow

Leper Messiah

King Nothing

72 Seasons

If Darkness Had a Son (followed by 'Foxborough on the Run' Kirk & Rob doodle)

The Day That Never Comes

Shadows Follow

Orion

Nothing Else Matters

Sad but True

Hardwired

Fuel

Seek & Destroy

Master of Puppets Seek & DestroyMaster of Puppets http://www.metallica.com







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