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*LORRAINE LEWIS: «Я в восторге от OnlyFans!» 185
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
*EKTOMORF выступят в России в мае 33
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 27
*SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он... 22
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Metallica

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15 фев 2025 : 		 METALLICA и NIXON продолжают сотрудничество

3 фев 2025 : 		 Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA?

31 янв 2025 : 		 METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл

14 янв 2025 : 		 METALLICA пожертвует $500,000 на борьбу с последствиями пожаров

11 янв 2025 : 		 Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько сильными, насколько это возможно»

20 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

16 дек 2024 : 		 METALLICA в десятке самых успешных туров 2024

15 дек 2024 : 		 METALLICA в акустике

13 дек 2024 : 		 Благотворительный концерт METALLICA на следующей неделе

1 дек 2024 : 		 ROBERT TRUJILLO о месте в METALLICA

12 ноя 2024 : 		 Тур METALLICA претендует на награду Pollstar

1 ноя 2024 : 		 Гитарист METALLICA показал свои инструменты

20 окт 2024 : 		 Вокалист METALLICA: «Мы не собираемся быть группой, играющей одни хиты»

18 окт 2024 : 		 METALLICA пожертвовала $100,000 на оказание помощи пострадавшим от урагана

12 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

5 окт 2024 : 		 METALLICA пожертвовала $100,000 на оказание помощи пострадавшим от урагана

4 окт 2024 : 		 Сколько гитар у METALLICA в туре?

2 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

1 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 сен 2024 : 		 Фронтмен METALLICA: «Дух Клиффа живёт в каждом из нас»

25 сен 2024 : 		 Фонд METALLICA получил поддержку от CARHARTT
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METALLICA и NIXON продолжают сотрудничество



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NIXON объявили о продолжении сотрудничества с METALLICA и выпускают новую подборку часов. Эта коллекция, состоящая из четырех моделей, родилась из общего уважения к новичкам, которые меняют систему и в итоге меняют ее навсегда.

* Sentry Stainless Steel "Kill 'Em All" $300
* Sentry Stainless Steel "72 Seasons" $300
* Time Teller "Ride The Lightning" $150
* 51-30 "Master Of Puppets" $550 USD






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