сегодня



METALLICA и NIXON продолжают сотрудничество



NIXON объявили о продолжении сотрудничества с METALLICA и выпускают новую подборку часов. Эта коллекция, состоящая из четырех моделей, родилась из общего уважения к новичкам, которые меняют систему и в итоге меняют ее навсегда.



* Sentry Stainless Steel "Kill 'Em All" $300

* Sentry Stainless Steel "72 Seasons" $300

* Time Teller "Ride The Lightning" $150

* 51-30 "Master Of Puppets" $550 USD











+0 -0



просмотров: 161