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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 20 сентября на Estadio GNP Seguros, Mexico City, Mexico, доступно для просмотра ниже:



Creeping Death

Harvester of Sorrow

Leper Messiah

King Nothing

72 Seasons

If Darkness Had a Son

Kirk and Rob Doodle (Los Tucanes de Tijuana “La Chona”)

The Day That Never Comes

Shadows Follow

Orion

Nothing Else Matters

Sad but True

Fight Fire With Fire

Fuel

Seek & Destroy

Master of Puppets 72 SeasonsIf Darkness Had a SonKirk and Rob Doodle (Los Tucanes de Tijuana “La Chona”)The Day That Never ComesShadows FollowOrionNothing Else MattersSad but TrueFight Fire With FireFuelSeek & DestroyMaster of Puppets







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