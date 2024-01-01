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*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 27
*Видео с выступления SLAYER 26
*LINKIN PARK исполнили новую песню 20
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*Лидер OPETH о любви к винилам 15
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 20 сентября на Estadio GNP Seguros, Mexico City, Mexico, доступно для просмотра ниже:

Creeping Death
Harvester of Sorrow
Leper Messiah
King Nothing
72 Seasons
If Darkness Had a Son
Kirk and Rob Doodle (Los Tucanes de Tijuana “La Chona”)
The Day That Never Comes
Shadows Follow
Orion
Nothing Else Matters
Sad but True
Fight Fire With Fire
Fuel
Seek & Destroy
Master of Puppets

Watch METALLICA Perform "King Nothing" In Mexico City; Official Live Video Posted




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