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Сколько гитар у METALLICA в туре?



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Jeff Wagner из WCCO-TV, филиала CBS, предоставляющий местные новости зрителям в Миннесоте, рассказал о том, какие огромные усилия потребовались для проведения двух концертов METALLICA на стадионе U.S. Bank Stadium в Миннеаполисе в выходные.

Согласно репортажу, гастрольная команда METALLICA состоит из 156 человек, а 40 монтажников стальных конструкций, 168 местных рабочих и 92 водителя грузовиков также помогают обеспечить бесперебойную работу. Еще 800 человек работают на местах, чтобы поддерживать каждую остановку тура.

Jon-Michael Marino, координатор тура, рассказал WCCO, что на сцене стоят четыре барабанные установки, а две резервные находятся в грузовике. В дорогу отправляются 64 гитары и бас-гитары, и 36 из них должны быть готовы к выступлению (по 12 на каждого участника группы). За один концерт используется или раздается 6000 гитарных медиаторов, а барабанные палочки используются или раздариваются только 25 раз за выступление.

На вопрос, почему так много гитар должно быть готово к каждому выступлению, Marino сказал:

«На протяжении, скажем, 15-16 песен, есть различные настройки. Естественно, случаются и такие ситуации: рвутся струны, гитары выходят из строя, и их приходится менять в нужный момент».




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4 окт 2024
Вашингтон Ирвинг
Когда страдает качество, выебнись количеством.
4 окт 2024
olly71
64 гитары и бас-гитары, и 36 из них должны быть готовы к выступлению (по 12 на каждого участника группы). ----------- ну ладно гитары ( хотя насколько я знаю 3-4 гитар на концерт вполне достаточно на все случаи жизни ) но на хера 12 бас гитар !!!! У бассухи струна может лопнуть или она расстроится ? Я вот сейчас пытался вспомнить и не смог что бы на концерте бассист менял инструмент не из за понтов а потому что инструмент не мог качественно работать.
4 окт 2024
s
smolet18-02-44
Чесно говоря, такого рода информацию узнал впервые, и немного шокирован. Думал что шоу обходится в разы меньше по человекоресурсам и технике. И при этом каждому нужно зарплату платить...
4 окт 2024
gravitgroove
И еще дома поди всякая дичь коллекционная за семью печатями. Так бы в идеале для сцены 3 - 4 гитары хватило ленивым: пары основных с разным строем, одну - для страховки, и телекастер / страт с винтажными синглами для аутентичного звука в какой-нибудь из песен. Кажется, уже в 1989 там у Хэммета гитар 5-7 на стойке было на сцене: Jackson RR Черный, Пару ESP, Гибсон Les Paul Черный, Fender: Stratocaster и еще какая -то хрень непонятная.

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