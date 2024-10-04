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Сколько гитар у METALLICA в туре?



Jeff Wagner из WCCO-TV, филиала CBS, предоставляющий местные новости зрителям в Миннесоте, рассказал о том, какие огромные усилия потребовались для проведения двух концертов METALLICA на стадионе U.S. Bank Stadium в Миннеаполисе в выходные.



Согласно репортажу, гастрольная команда METALLICA состоит из 156 человек, а 40 монтажников стальных конструкций, 168 местных рабочих и 92 водителя грузовиков также помогают обеспечить бесперебойную работу. Еще 800 человек работают на местах, чтобы поддерживать каждую остановку тура.



Jon-Michael Marino, координатор тура, рассказал WCCO, что на сцене стоят четыре барабанные установки, а две резервные находятся в грузовике. В дорогу отправляются 64 гитары и бас-гитары, и 36 из них должны быть готовы к выступлению (по 12 на каждого участника группы). За один концерт используется или раздается 6000 гитарных медиаторов, а барабанные палочки используются или раздариваются только 25 раз за выступление.



На вопрос, почему так много гитар должно быть готово к каждому выступлению, Marino сказал:



«На протяжении, скажем, 15-16 песен, есть различные настройки. Естественно, случаются и такие ситуации: рвутся струны, гитары выходят из строя, и их приходится менять в нужный момент».







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