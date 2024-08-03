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*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 65
*GOJIRA разогрела квиров 43
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 14 июля в Мадриде, доступно ниже:

Whiplash
For Whom the Bell Tolls
Ride the Lightning
The Memory Remains
Lux Æterna
Too Far Gone? (followed by Kirk & Rob's doodle: Miguel Río’s “Bienvenidos”)
Welcome Home (Sanitarium)
Wherever I May Roam
The Call of Ktulu
The Unforgiven
Inamorata
Fight Fire With Fire
Moth Into Flame
One
Enter Sandman




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