Профессиональное видео с выступления METALLICA. Теперь в 360°



Профессиональное видео с выступления METALLICA, состоявшегося 18 августа на U.S. Bank Stadium, Minneapolis, Minnesota, доступно для просмотра ниже.



Whiplash

For Whom the Bell Tolls

Ride the Lightning

Until It Sleeps

Lux Æterna

Screaming Suicide

Kirk and Rob Doodle (Sonny Curtis’ “Love is All Around” a cappella & Ozzy Osbourne's “Over the Mountain")

The Day That Never Comes

Wherever I May Roam

The Call of Ktulu (Dedicated to Cliff Burton)

The Unforgiven

Inamorata

Battery

Moth Into Flame (False start due to James coming in on a 4 count and not 8 count)

One

Enter Sandman







