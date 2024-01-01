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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA. Теперь в 360°



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, состоявшегося 18 августа на U.S. Bank Stadium, Minneapolis, Minnesota, доступно для просмотра ниже.

Whiplash
For Whom the Bell Tolls
Ride the Lightning
Until It Sleeps
Lux Æterna
Screaming Suicide
Kirk and Rob Doodle (Sonny Curtis’ “Love is All Around” a cappella & Ozzy Osbourne's “Over the Mountain")
The Day That Never Comes
Wherever I May Roam
The Call of Ktulu (Dedicated to Cliff Burton)
The Unforgiven
Inamorata
Battery
Moth Into Flame (False start due to James coming in on a 4 count and not 8 count)
One
Enter Sandman

Watch METALLICA Perform




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