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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 29 мая в Милане, доступно для просмотра ниже:



Creeping Death

For Whom the Bell Tolls

Holier Than Thou

Enter Sandman

72 Seasons

Too Far Gone? (followed by Kirk & Rob doodle featuring 'Acida' by Prozac+)

Welcome Home (Sanitarium)

Shadows Follow

Orion

Nothing Else Matters

Sad but True

Lux Æterna (false start)

Seek & Destroy

One

Master of Puppets Enter Sandman72 SeasonsToo Far Gone? (followed by Kirk & Rob doodle featuring 'Acida' by Prozac+)Welcome Home (Sanitarium)Shadows FollowOrionNothing Else MattersSad but TrueLux Æterna (false start)Seek & DestroyOneMaster of Puppets http://www.metallica.com







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