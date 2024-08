сегодня



Вокалист METALLICA: «В этом мире нет лучшего чувства, чем помогать кому-то другому и делать это, никому не рассказывая об этом»



James Hetfield в недавнем эпизоде "The Metallica Report" рассказал о том, как появился логотип благотворительного фонда All Within My Hands:



«Думаю, сначала мы придумали название, отталкиваясь от песни "All Within My Hands". А потом, как бы само собой разумеющееся, мы решили: "Давайте используем руку". И вот я просто нарисовал свою руку, это и есть моя рука [смеётся], нравится вам это или нет. А потом мы изобразили ключ и замочную скважину в руке, это можно объяснить как вдохновение и оказание помощи. Так что ключ словно попадает в замок и отпирает путь к знанию, которое гласит, что лучше отдавать, чем получать.



Как бы банально это ни звучало, в этом мире нет лучшего чувства, чем помогать кому-то другому и делать это, никому не рассказывая об этом. В этом есть нечто потрясающее. Это противоречит всему, что есть в людях: "Мне нужно это, ты даёшь мне это. Я должен взять это". Я был участником группы, в которой боролись за единственное полотенце в мотеле, или что там ещё. Бывали ситуации: "Там есть еда. Лучше я возьму свою, а то мало ли что". Это редкий менталитет и наличие ключа, открывающего всё с точностью до наоборот. Несмотря на всё, чему научился я, самая банальная поговорка "лучше отдавать, чем получать" очень правдива.



Итак, сам логотип — "Руки помощи". Мы использовали букву "М", она у меня на брелоке. Буква "М" — это ключ, который позволяет METALLICA открыть множество дверей для других людей, которые испытывают трудности».

"All Within My Hands" — это некоммерческая организация, созданная участниками и менеджментом METALLICA и направленная на поддержку и образовательные программы для рабочего класса, борьбы с голодом и других важных вопросов. 100 % пожертвований поступают непосредственно в местные организации, которые поддерживает фонд.



«Для меня работа "синих воротничков»", без сомнения, важна, и помощь при стихийных бедствиях — это очевидное решение. Но работа для "синих воротничков" — это возможность помочь людям начать жизнь заново или дать им чувство надежды, научить их профессии, которая может пригодиться в любой точке мира, дать им почувствовать, что они достойные люди. Возможно, это немного эгоистично с моей стороны, потому что мне нравится заниматься подобными вещами. Я делаю, но это не нужно для поддержания меня и моей семьи. Так что это скорее хобби, но для большинства людей это карьера. Вряд ли вы каждый день задумываетесь: "Вот это да, кто-то создал это. Кто-то изготовил этот диван, на котором мы сидим". Вряд ли я бы об этом думал. Кто-то другой потратил время на то, чтобы научиться и узнать, как это делается. И наша жизнь становится от этого лучше. Так почему же их не уважают так же, как врачей или адвокатов? Да, они спасают жизни, но и это важно».







