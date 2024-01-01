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*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 137
*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 65
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*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 137
*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 65
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 47
*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 47
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 39
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Metallica

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29 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 июн 2024 : 		 BRIAN TATLER присоединился на сцене к METALLICA

27 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 июн 2024 : 		 Гитарист METALLICA: «Мало у нас концертов, мало!»

22 июн 2024 : 		 Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-диском всех времён

22 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

16 июн 2024 : 		 Вокалист METALLICA о группе, которая его удивила

16 июн 2024 : 		 POSTMODERN JUKEBOX исполняют METALLICA

14 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

13 июн 2024 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD о METALLICA: «Они просто стареющие ребята, которые играют трэш»

7 июн 2024 : 		 METALLICA впервые исполнила Inamorata: Pro-shot

2 июн 2024 : 		 Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют музыку через свой собственный фильтр»

1 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

31 май 2024 : 		 Master и молния

27 май 2024 : 		 METALLICA впервые исполнила Inamorata

27 май 2024 : 		 Молнии на концерте METALLICA

26 май 2024 : 		 Фронтмен METALLICA считает, что стал лучше как автор текстов

22 май 2024 : 		 METALLICA пожертвовала 100 000 Бразилии

18 май 2024 : 		 METALLICA 14 раз первая
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BRIAN TATLER присоединился на сцене к METALLICA



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BRIAN TATLER присоединился на сцене к METALLICA в рамках выступления в Осло и исполнил композицию "Am I Evil?".




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