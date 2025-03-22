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Metallica

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|||| 21 мар 2025

Барабанщик METALLICA: «Нашей движущей силой на протяжении 40 с лишним лет было оставаться на одном уровне с фанатами»



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LARS ULRICH 11 марта принял участие в конференции SXSW (South By Southwest), где обсудил отношения METALLICA с фанатами группы:

«Когда я рос в Копенгагене, Дания, я начал ходить на рок-шоу, когда был совсем маленьким. Мой отец взял меня на концерт DEEP PURPLE, когда мне было 10 лет, в 1970-х. Я ходил на все эти концерты и обнаружил, что мне хочется быть ближе к музыке, ближе к группе, ближе к музыкантам, ближе к ощущениям и попытаться погрузиться во всё это.

Когда DEEP PURPLE останавливались в Дании, — все рок-группы 1970-х останавливались в Plaza Hotel, — я зависал возле входа в отель и ждал когда выйдет Ritchie Blackmore и David Coverdale и такие группы, как THIN LIZZY, KISS, BLACK SABBATH и все остальные.

Было во мне что-то такое, тянувшееся к музыке, и я хотел попытаться стать к этому как можно ближе. И в любом случае, когда мы впоследствии создали группу, коллективы, которые нас вдохновляли и которые заставили нас захотеть стать METALLICA и самим исполнять музыку, были наиболее открытыми и откровенными. Многие группы, как вы знаете, которые непосредственно повлияли на звучание и отношение METALLICA в самые ранние дни, — такие группы, как MOTÖRHEAD, IRON MAIDEN, многие группы Новой волны британского хеви-металла, которые имели панковскую эстетику, панковский настрой, панковский подход простого отношения к окружающим, но только они играли тяжелее и явно находились в тяжёлом мире. Но у всех этих групп эта дверь — назовем её дверью прозрачности — была широко открыта. Так что можно было в неё зайти. Можно было стать частью того, что происходит. И если вам нравилась музыка, вы также получали доступ к группе. И именно с таким отношением мы начали работать. Мы хотели быть на одном уровне с каждым, кто хотел слушать музыку и быть участником этого процесса. Фанаты, или ребята, как называли их англичане в то время, они были на равных с самими музыкантами.

Если вернуться немного назад, чтобы лучше понять историю музыки, панк-движение само по себе было своего рода ответом той крутой жизни всех рок-групп середины 1970-х, средним пальцем в ответ на то, как далеки они были от реальности и как далеки были от своей аудитории. Участники группы были возвышенными персонажами, а фанаты были внизу, и панк-движение было направлено на то, чтобы всех уравнять. RAMONES и SЕХ PISTOLS — всё это словно говорило: "Я тоже могу это сделать. Я могу сыграть эти три аккорда. Я тоже могу быть таким". И всё это было направлено на то, чтобы избавиться от этого разделения, избавиться от этого притворного барьера. Я часто воспринимаю его как баррикаду, отделяющую фанатов от групп, и наоборот, чтобы избавиться от этого чувства разделения. Нашей движущей силой на протяжении 40 с лишним лет было оставаться на одном уровне с фанатами, избавиться от всего, что разделяет группы и фанатов, и именно это заставляет нас вставать с постели по сей день».




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22 мар 2025
Вашингтон Ирвинг
Ну, на техническом уровне Ларс и Кирк примерно на одном уровне с фанатами
Like!3

просмотров: 212

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