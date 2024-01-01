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На концерте METALLICA умер фанат



METALLICA почтила память фаната, скончавшегося на выступлении коллектива 23 августа в Эдмонтоне:



«В пятницу вечером, 23 августа, в Эдмонтоне мы потеряли члена семьи Metallica на концерте.



Он умер по причине проблем со здоровьем. Покинул земное тело и отправился в следующее приключение. Очень грустно, когда случается смертельный исход, но мы тронуты тем, что он провел с нами часть своего последнего, надеюсь, радостного, времени.



Наши соболезнования семье и друзьям Лорна «Викинга».



С любовью и уважением, Metallica».







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