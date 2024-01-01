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*Новая песня NILE 54
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 48
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 46
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 35
*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 31
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Metallica

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29 авг 2024 : 		 На концерте METALLICA умер фанат

29 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

27 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 авг 2024 : 		 METALLICA пожертвовала 40 000 долларов

21 авг 2024 : 		 Фронтмен W.A.S.P.: «METALLICA стала METALLICA только после "...And Justice For All"»

20 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 авг 2024 : 		 ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого успеха»

17 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

16 авг 2024 : 		 Гитарист METALLICA: «У нас очень масштабная постановка в этом туре»

14 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA. Теперь в 360°

10 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 авг 2024 : 		 Шузы от METALLICA

5 авг 2024 : 		 JOHN BUSH: «METALLICA — это группа, которая никогда не останавливается на достигнутом»

4 авг 2024 : 		 Вокалист METALLICA: «В этом мире нет лучшего чувства, чем помогать кому-то другому и делать это, никому не рассказывая об этом»

3 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

2 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

1 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

31 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

30 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

27 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 июл 2024 : 		 METALLICA учится делать винил
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На концерте METALLICA умер фанат



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METALLICA почтила память фаната, скончавшегося на выступлении коллектива 23 августа в Эдмонтоне:

«В пятницу вечером, 23 августа, в Эдмонтоне мы потеряли члена семьи Metallica на концерте.

Он умер по причине проблем со здоровьем. Покинул земное тело и отправился в следующее приключение. Очень грустно, когда случается смертельный исход, но мы тронуты тем, что он провел с нами часть своего последнего, надеюсь, радостного, времени.

Наши соболезнования семье и друзьям Лорна «Викинга».

С любовью и уважением, Metallica».

METALLICA Pay Tribute To Fan Who Died During Edmonton Concert - "We're Touched That He Spent Some Of His Final, Hopefully Joyful, Time With Us"




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