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*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 92
*ACCEPT перезапишут классику 49
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 46
*Новое видео LIMP BIZKIT 33
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 30
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 26 июня в рамках фестиваля Tons Of Rock, доступно для просмотра ниже:

"Whiplash"
"Creeping Death"
"For Whom the Bell Tolls"
"Enter Sandman"
"72 Seasons"
"If Darkness Had a Son"
"Fade to Black"
"Shadows Follow"
"Am I Evil?" (Diamond Head cover with Brian Tatler)
"Nothing Else Matters"
"Sad but True"
"Lux Æterna"
"Seek & Destroy"
"One"
"Master of Puppets"




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