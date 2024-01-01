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*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 53
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках выступления на Commonwealth Stadium, Edmonton, Alberta, 25 августа, доступно для просмотра ниже:

Whiplash
For Whom the Bell Tolls (Extended Kirk Outro)
Ride the Lightning
Until It Sleeps
Lux Æterna
Screaming Suicide
Kirk and Rob Doodle (Rush’s “Working Man”)
Welcome Home (Sanitarium)
Wherever I May Roam
The Call of Ktulu (Dedicated to Cliff Burton)
The Unforgiven
Inamorata
Fight Fire With Fire
Moth Into Flame
One
Enter Sandman




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