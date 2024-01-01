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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках выступления на Commonwealth Stadium, Edmonton, Alberta, 25 августа, доступно для просмотра ниже:



Whiplash

For Whom the Bell Tolls (Extended Kirk Outro)

Ride the Lightning

Until It Sleeps

Lux Æterna

Screaming Suicide

Kirk and Rob Doodle (Rush’s “Working Man”)

Welcome Home (Sanitarium)

Wherever I May Roam

The Call of Ktulu (Dedicated to Cliff Burton)

The Unforgiven

Inamorata

Fight Fire With Fire

Moth Into Flame

One

Enter Sandman Enter Sandman







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