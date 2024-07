сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось пятого июля в Варшаве, доступно для просмотра ниже:



Whiplash

For Whom the Bell Tolls

Ride the Lightning

Until It Sleeps

Lux Æterna

Too Far Gone? (followed by Kirk & Rob's doodle: Maanam's "Kocham Cię, Kochanie Moje")

Welcome Home (Sanitarium)

Wherever I May Roam

The Call of Ktulu

No Leaf Clover

Inamorata

Blackened

Moth Into Flame

One

