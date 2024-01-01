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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось пятого июля в Варшаве, доступно для просмотра ниже:

Whiplash
For Whom the Bell Tolls
Ride the Lightning
Until It Sleeps
Lux Æterna
Too Far Gone? (followed by Kirk & Rob's doodle: Maanam's "Kocham Cię, Kochanie Moje")
Welcome Home (Sanitarium)
Wherever I May Roam
The Call of Ktulu
No Leaf Clover
Inamorata
Blackened
Moth Into Flame
One
Enter Sandman

METALLICA Share Official Live Video For "Blackened" From Warsaw, Poland




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