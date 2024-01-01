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Metallica

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|||| 1 дек 2024

ROBERT TRUJILLO о месте в METALLICA



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ROBERT TRUJILLO в программе "One Life One Chance With Toby Morse" обсудил свои творческие позиции в METALLICA:

«Когда автор оказывается в новой для себя ситуации, он не знает, будет ли он сочинять. А я был автором песен — на сто процентов — в других ситуациях. И даже [когда я играл] с Ozzy, я серьёзно занимался сочинительством незадолго до моего ухода. Так что это всегда было важно для меня. Но затем я присоединился к METALLICA. Эти ребята и так сочиняют потрясающие песни, и я не собирался внезапно влезать в их творческий процесс.

Мне нравится, когда люди счастливы и чувствуют себя комфортно, и моя роль всегда заключается в том, чтобы поддерживать команду в её начинаниях. Так что если я сочиняю песню вместе с ребятами, вношу свой вклад... Мы всегда вносим свой вклад. Независимо от того, видите вы имя в авторстве песни или нет, мы всегда вместе... Я нахожусь в комнате каждый раз, когда мы работаем над музыкой, вместе с Lars'ом и James'ом. Бывает, что у меня есть несколько классных идей, и James всегда их принимает. Например, если вы послушаете среднюю часть песни "You Must Burn!" на новом альбоме ["72 Seasons"], то мы с James'ом просто джемовали в репетиционной, а потом этот фрагмент стал частью этой песни. Так что многое из того, что мы создаём, происходит именно во время импровизаций. Кто-то придумывает рифф и приносит его. James, например, обычно... Он просто берёт гитару, чтобы подкрутить колки, и по ходу придумывает невероятный рифф. Есть и такие парни. Так что мне нравится убеждаться, что пока всё идёт своим чередом, это самое главное».

Robert рассказал о том, как важно ладить со своими коллегами по группе и какую роль играют межличностные отношения в коллективе:

«Как учесть индивидуальные особенности? Вам придётся жить с этими людьми. Нужно уважать своих коллег, и когда вы находитесь в общем пространстве, вы должны уважать друг друга. И необходимо помогать другим, ободрять их. Все эти вещи играют свою роль.

Есть миллион невероятных музыкантов. Да, парни чувствуют себя лучше в группе и так далее, но в то же время между ними всё равно есть та связь, то доверие, которое должно быть, чтобы вы помогали друг другу в жизни. Как и в обычной жизни. Вы все работаете вместе, а слабые звенья быстро отсекаются. В этом и есть особенность нашей команды — все ладят друг с другом. Вы здесь, потому что так и должно быть, и вы доверяете всем. Так и происходит, и так и должно быть».




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