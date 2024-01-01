сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось первого июня в Австрии, доступно для просмотра ниже:



Whiplash

Creeping Death

For Whom the Bell Tolls

Enter Sandman

72 Seasons

If Darkness Had a Son (followed by Kirk & Rob "Der Kommissar“ doodle)

The Day That Never Comes

Shadows Follow

Orion

Nothing Else Matters

Sad but True

Lux Æterna (false start)

Seek & Destroy

One

Master of Puppets 72 SeasonsIf Darkness Had a Son (followed by Kirk & Rob "Der Kommissar“ doodle)The Day That Never ComesShadows FollowOrionNothing Else MattersSad but TrueLux Æterna (false start)Seek & DestroyOneMaster of Puppets http://www.metallica.com







+0 -0



просмотров: 83

