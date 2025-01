сегодня



METALLICA пожертвует $500,000 на борьбу с последствиями пожаров



Фонд METALLICA All Within My Hands пожертвует $500,000 California Community Foundation's Wildfire Recovery Fund и Pasadena Community Foundation's Eaton Canyon Fire Relief And Recovery Fund, направив их на борьбу с последствиями пожаров в Лос-Анджелесе.



Пожары, бушующие в районе Лос-Анджелеса, не прекращаются с 7 января и, к сожалению, не подают признаков затухания. Несмотря на прогресс в локализации пожаров, достигнутый в выходные, власти предупреждают жителей о необходимости сохранять бдительность, поскольку вновь возвращаются ветры Санта-Ана, которые, как ожидается, будут достигать 70 миль в час в ближайшие дни, создавая критические условия для развития пожара. За последнюю неделю погибло по меньшей мере 24 человека, около 100 000 человек эвакуированы, сгорело 40 000 акров земли, разрушено более 12 000 строений - коммерческих и жилых. Однако цифры не могут передать масштабы страданий, которые испытывают люди, когда стихийное бедствие разрушает семьи и лишает их средств к существованию.







