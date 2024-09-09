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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 61
*Попробуй Элтона Джона на вкус 36
*Лидер ACCEPT женился! 33
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
*UNTO OTHERS выкинули из тура W.A.S.P. 17
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Metallica

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9 сен 2024 : 		 METALLICA выпускает электрический стул

8 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

7 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

5 сен 2024 : 		 Вокалист METALLICA: «Надеюсь, фильм будет крутым!»

4 сен 2024 : 		 Новое видео METALLICA

2 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

31 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

30 авг 2024 : 		 Фрагмент фильма с участием вокалиста METALLICA

30 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 авг 2024 : 		 На концерте METALLICA умер фанат

29 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

27 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 авг 2024 : 		 METALLICA пожертвовала 40 000 долларов

21 авг 2024 : 		 Фронтмен W.A.S.P.: «METALLICA стала METALLICA только после "...And Justice For All"»

20 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 авг 2024 : 		 ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого успеха»

17 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

16 авг 2024 : 		 Гитарист METALLICA: «У нас очень масштабная постановка в этом туре»

14 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA. Теперь в 360°

10 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 авг 2024 : 		 Шузы от METALLICA

5 авг 2024 : 		 JOHN BUSH: «METALLICA — это группа, которая никогда не останавливается на достигнутом»
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|||| 9 сен 2024

METALLICA выпускает электрический стул



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Группа METALLICA открыла предзаказ в The Met Store на Ride The Lightning Electric Chair Resin Statue

METALLICA Announce Ride The Lightning Electric Chair Resin Statue; Pre-Order Now




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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9 сен 2024
gravitgroove
Унитаз бы с старым дизайном, где бочек наверху со шнурком, мог бы пользоваться успехом, и что бы наушники еще, как ободок для головы - вообще кайф! Сидишь-сбрасываешь балласт и слушаешь Fight fire with fire, и осанка при этом ровная.
9 сен 2024
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, нене, нужен унитаз с обложки Metal Up Your Ass
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