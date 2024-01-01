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*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 27
*BURTON C. BELL представил новое видео 22
*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 21
*ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин» 21
*Перезаписанный трек DARK FUNERAL 21
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Metallica

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|||| 17 авг 2024

Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось девятого августа в Чикаго, доступно для просмотра ниже:

Creeping Death
Harvester of Sorrow
Holier Than Thou
King Nothing
72 Seasons
If Darkness Had a Son (followed by “Chi Town Gangster” doodle from Kirk & Rob)
Fade to Black
Shadows Follow
Orion
Nothing Else Matters (with extended Kirk intro)
Sad but True
Blackened
Fuel
Seek & Destroy
Master of Puppets




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