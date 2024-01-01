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*Лидер ICED EARTH посидит до осени 75
*Новая песня OPETH 40
*MACHINE HEAD выпускают пиво 37
*Лучшее с Wacken Open Air 2024 34
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Metallica

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1 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

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30 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

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13 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 июл 2024 : 		 Вокалист METALLICA снялся в новом фильме

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7 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

5 июл 2024 : 		 Насколько сейчас хорош Lars? Отвечает вокалист METALLICA

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3 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

2 июл 2024 : 		 Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For All"

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось второго августа на Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts, доступно для просмотра ниже:

Creeping Death
Harvester of Sorrow
Leper Messiah
King Nothing
72 Seasons
If Darkness Had a Son (followed by 'Foxborough on the Run' Kirk & Rob doodle)
The Day That Never Comes
Shadows Follow
Orion
Nothing Else Matters
Sad but True
Hardwired
Fuel
Seek & Destroy
Master of Puppets




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