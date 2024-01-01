Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 79
*JON BON JOVI спас женщину 49
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 26
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 25
*Видео с первого официального концерта LINKIN PARK 22
*STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!» 21
*Вокалист ANVIL: «9/11 небоскребы упали из-за самолетов? Ха-х... 18
*У лидера FOO FIGHTERS родилась дочка. Но есть нюанс 17
*U.D.O. открыли тур по СэШэЭй 17
*Вокалистка LINKIN PARK о поддержке Дэнни Мастерсона 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 79
*JON BON JOVI спас женщину 49
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 26
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 25
*Видео с первого официального концерта LINKIN PARK 22
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



17 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

13 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA. Теперь в 360°

12 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 сен 2024 : 		 METALLICA выпускает электрический стул

8 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

7 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

5 сен 2024 : 		 Вокалист METALLICA: «Надеюсь, фильм будет крутым!»

4 сен 2024 : 		 Новое видео METALLICA

2 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

31 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

30 авг 2024 : 		 Фрагмент фильма с участием вокалиста METALLICA

30 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 авг 2024 : 		 На концерте METALLICA умер фанат

29 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

27 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 авг 2024 : 		 METALLICA пожертвовала 40 000 долларов

21 авг 2024 : 		 Фронтмен W.A.S.P.: «METALLICA стала METALLICA только после "...And Justice For All"»

20 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 авг 2024 : 		 ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого успеха»

17 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

16 авг 2024 : 		 Гитарист METALLICA: «У нас очень масштабная постановка в этом туре»

14 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео с выступления METALLICA



zoom
Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось первого сентября на Lumen Field, Seattle, Washington, доступно для просмотра ниже:

Whiplash
For Whom the Bell Tolls (Extended Kirk outro)
Ride the Lightning
The Memory Remains (With extended band outro)
Lux Æterna
Screaming Suicide
Kirk and Rob Doodle (The Sonics' "The Witch" and Mudhoney's "Touch Me I’m Sick" — tribute to Seattle bands)
Welcome Home (Sanitarium)
Wherever I May Roam
The Call of Ktulu (Dedicated to Cliff Burton)
The Unforgiven
Inamorata
Fight Fire With Fire
Moth Into Flame
One
Play Video
Enter Sandman (Dedicated to Sam, from Make-A-Wish)

Watch METALLICA's "Moth Into Flame" Performance From Seattle; Official Live Video Posted




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 138

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом