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Гитарист METALLICA: «Мало у нас концертов, мало!»



Kirk Hammett в новом эпизоде подкаста "The Metallica Report" обсудил возвращение группы на сцену:



«Я очень рад в этом участвовать и дарить музыку людям, как и всегда. И я счастлив, когда у меня есть ощущение, что METALLICA — это работающая, гастролирующая группа, потому что иногда мне не хватает подобных эмоций, поскольку я считаю, что мы недостаточно гастролируем. Но так уж сложилось. Так что всё позитивное, что я могу извлечь, я всегда готов сделать. Из серии: "Прекрасно, поехали!" Потому что ради этого всё и затевалось — играть на гитаре, сочинять, записываться, ездить в турне. Такой была изначальная затея. И у меня нет ощущения, что сейчас в моей жизни этого достаточно».



На вопрос о том, ощущается ли нынешний этап турне как совершенно новый тур после шестимесячного перерыва, он ответил:



«Нет, это не похоже на нечто совершенно новое. Выйдя вчера на сцену [в Мюнхене, Германия] впервые за последние полгода или около того, я почувствовал, что это продолжение тура. Всё выглядит очень знакомо — знакомая сцена, знакомые мониторы, знакомые экраны, знакомая команда, знакомые лица, знакомые гитары, знакомые песни. Мне было очень легко сразу же влиться в работу».



Что касается подготовки к этим концертам, Hammett сказал:



«Это наша обычная рутина. Я связываюсь с Rob'ом в течение дня, чтобы сделать окончательные аранжировки для дуэтов. А потом я обязательно сажусь на велосипед Peloton на 20 минут или около того, потому что у меня проблемы с коленом, так что я кручу педали, чтобы быть уверенным, что с моим коленом всё будет в порядке вечером. А потом, когда я приезжаю на место выступления, я обычно занимаюсь йогой. И весь мой день заполнен спорадической игрой на гитаре то тут, то там».



О своём образе жизни с точки зрения здоровья Kirk поведал:



«Я и так продолжаю вести довольно активный физический образ жизни. Когда я дома, я постоянно хожу пешком или езжу на велосипеде, плаваю. Правда, сейчас я не могу бегать или заниматься сёрфингом из-за вышеупомянутой проблемы с коленом. Но, надеюсь, это просто переходный период — я знаю, что это переходный период. Но, отправляясь в этот тур, я был полностью готов к нему и был в форме, что довольно примечательно, учитывая, что у меня много обязанностей по дому. Но мне чудом удалось всё уладить. Я сказал себе: "Да, мы едем в тур. Я готов". Давайте посмотрим правде в глаза. Я музыкант. Я гитарист. И поэтому для меня это отличная возможность играть на гитаре каждый день и получать за это деньги. Потому что я всё равно бы играл на своей гитаре. Так что, если за это еще и платят - вообще шикарно! [Смеётся]».







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