Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For All"

Fleming Rasmussen в недавней беседе с Chris Akin Presents "...And Justice For All" обсудил звучание альбома "...And Justice For All". Хотя этот альбом считается одной из классических работ METALLICA, его критиковали практически со дня его выхода в 1988 году за отсутствие бас-гитары. Игра Jason Newsted'a практически не слышна в миксе, и многие фанаты считают, что в этом виноват барабанщик Lars Ulrich , у которого были очень специфические представления о том, как должны звучать его барабаны.



Rasmussen, который продюсировал "...And Justice For All", а также "Ride The Lightning" (1984) и "Master Of Puppets" (1986), спросили, не разозлился ли он, когда впервые услышал микс "...And Justice For All". Он ответил:



«Да, разозлился. Lars пришёл и дал мне послушать микс, а я посмотрел на него и спросил: "Что это?" Он ответил: "Это микс". Я сказал: "Нет, это не он". А он такой: "Да, это он". Я такой: "Что? Там нет баса". Он ответил: "Есть. Его можно услышать. Он за гитарами". Я говорю: "Нет".



Вы должны спросить Lars'a и James'a, почему они убрали бас, ведь я его не сводил. Поскольку я пришёл поздно, они уже наняли Steve Thompson и Michael Barbiero для микширования. И я хочу сказать, что достаточно зайти в интернет, чтобы узнать, что произошло, из первых уст. Мне нет смысла пересказывать это. Это были Lars и James. И почему они это сделали, я не уверен, что они сами это знают».



В другом интервью Fleming предложил другую версию того, что произошло в студии:



«Я думаю, но это только предположения — что они сделали это, чтобы получить какую-то реакцию от Jason'а. Ведь больше всего они ненавидели его за то, что он был фанатом. Он никогда не возражал и не высказывал своего мнения. Я думаю, они ждали, что он заявит о своём месте в группе. Они, вероятно, сделали это, чтобы получить реакцию, а когда её не последовало, альбом получился именно таким».



Пять лет назад James выступил в защиту звучания "...And Justice For All", сказав, что он и его коллеги по группе просто хотели записать альбом с наилучшим звучанием:



«Такого не было: "К чёрту Jason'а. Давайте уберём бас". Это точно. Мы хотели записать альбом с наилучшим звучанием. Это была наша цель. Мы выгорели. Мы были чертовски измотаны. Мы мотались туда-сюда [между гастролями и сведением альбома]. Мы давали концерты. Без берушей, без ничего. Возвращаешься в студию, а слух уже ослаблен. Если ваши уши больше не слышат высоких частот, вы делаете их громче. Так что мы прибавляли высокие частоты всё больше и больше, и вдруг низкие пропали. Так что я знаю, что это сыграло большую роль, чем дедовщина или какие-то недобрые чувства к Jason'у. Мы были измотаны. Мы выгорели».



Hetfield также ответил на критику, которую высказал в адрес METALLICA один из звукорежиссёров альбома "...And Justice For All" Steve Thompson. В интервью Ultimate Guitar в 2015 году тот предположил, что Ulrich был виновником отсутствия бас-гитары на альбоме, заявив, что Lars хотел, чтобы его барабаны звучали определённым образом, даже если это означало удаление баса:



«Мы хотели, чтобы было жёстко. Мы хотели, чтобы было чертовски жёстко. Вот чего мы хотели. Мы хотели, чтобы ударные и гитара были на переднем плане, чтобы они звучали очень жёстко. И мы думали, что у нас это получилось. И мы знаем, как хотим звучать. Можем ли мы сами добиться этого? Нет. Мы просим людей сделать это, и они делают это. Так что [Steve] просто делал свою работу. Ему не за что извиняться. Никто не виноват в "чём-то". Это произведение искусства. Всё закончилось и получилось так, как получилось, по определённой причине. И были причины, о которых мы только что говорили. Мы выгорели. Мы гастролировали, играли на концертах, у нас заложило уши. Мы не спали. Ему не нужно защищаться. Он участвовал в работе над потрясающим альбомом в истории, так что я думаю, ему стоит отнестись к этой ситуации немного проще».



James также в очередной раз отверг призывы к METALLICA сделать ремикс на "...And Justice For All", чтобы бас был более слышен:



«Всё это [обсуждение баса] уже в прошлом, и кому какое дело, чувак? Зачем что-то менять? Зачем менять историю? Зачем добавлять бас? Бас там есть, но зачем пересводить альбом? Можно сделать ремастер, но зачем делать пересведение и делать что-то по-другому? Это было бы как... Я не знаю. Не то чтобы я сравнивал нас с Моной Лизой, но это из серии: "Мы можем сделать её улыбку немного лучше?!" Понимаете?! Зачем?»



В интервью журналу Decibel в 2008 году гитарист METALLICA Kirk Hammett попытался объяснить отсутствие баса на альбоме "...And Justice For All":



«Причина, по которой бас слышно не очень хорошо, заключается в том, что басовые частоты в тоне Jason'а мешали звучанию, которое James пытался получить с помощью своего звука ритм-гитары, и каждый раз, когда они смешивались, получалось не так, как надо. Поэтому единственное, что оставалось сделать, это уменьшить громкость баса в миксе. Это прискорбно, но по тем или иным причинам этот альбом известен тем, что в нём есть низкие частоты, а бас не особо слышен в миксе. Это тоже был эксперимент — мы стремились к сухому, вызывающему звучанию, и некоторым людям такое звучание очень нравится. Многие группы нового поколения считают, что этот альбом звучит великолепно.



Но в конце концов это был эксперимент. Я не уверен, что он удался на 100 процентов, но этот альбом обладает уникальным звучанием».



В интервью Ultimate Guitar Thompson сказал, что высказался, потому что устал от обвинений в отсутствии баса на альбоме:



«Они прилетели [на вступление METALLICA в Зал славы рок-н-ролла в 2009 году], и я сидел с Lars'ом. Он сказал: "Эй, а что случилось с басом в "Justice"?" Он действительно спросил меня об этом. Мне захотелось навалять ему прямо там. Это было обидно, потому что именно мне достаётся за отсутствие баса».



Некоторое время назад Lars рассказал The Pulse Of Radio, что во время выхода альбома фанаты были крайне недовольны его звучанием:



«Это было невероятно. Люди говорили: "...And Justice For All" — это худшая по звучанию пластинка. Где бас? Она звучит так, будто её записали в гараже". Мы делали всё от себя зависящее в тот момент, а потом продолжили движение дальше».







