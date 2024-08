сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 14 июля в Мадриде, доступно ниже:



Whiplash

For Whom the Bell Tolls

Ride the Lightning

The Memory Remains

Lux Æterna

Too Far Gone? (followed by Kirk & Rob's doodle: Miguel Río’s “Bienvenidos”)

Welcome Home (Sanitarium)

Wherever I May Roam

The Call of Ktulu

The Unforgiven

Inamorata

Fight Fire With Fire

Moth Into Flame

One

Enter Sandman InamorataFight Fire With FireMoth Into FlameOneEnter Sandman http://www.metallica.com







+1 -0



( 4 ) просмотров: 344