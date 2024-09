сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось первого сентября на Lumen Field, Seattle, Washington, доступно для просмотра ниже:



Whiplash

For Whom the Bell Tolls (Extended Kirk outro)

Ride the Lightning

The Memory Remains (With extended band outro)

Lux Æterna

Screaming Suicide

Kirk and Rob Doodle (The Sonics' "The Witch" and Mudhoney's "Touch Me I’m Sick" — tribute to Seattle bands)

Welcome Home (Sanitarium)

Wherever I May Roam

The Call of Ktulu (Dedicated to Cliff Burton)

The Unforgiven

Inamorata

Fight Fire With Fire

Moth Into Flame

One

Play Video

Enter Sandman (Dedicated to Sam, from Make-A-Wish) For Whom the Bell Tolls (Extended Kirk outro)Ride the LightningThe Memory Remains (With extended band outro)Lux ÆternaScreaming SuicideKirk and Rob Doodle (The Sonics' "The Witch" and Mudhoney's "Touch Me I’m Sick" — tribute to Seattle bands)Welcome Home (Sanitarium)Wherever I May RoamThe Call of Ktulu (Dedicated to Cliff Burton)The UnforgivenInamorataFight Fire With FireMoth Into FlameOnePlay VideoEnter Sandman (Dedicated to Sam, from Make-A-Wish)







+1 -0



просмотров: 153