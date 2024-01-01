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*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 32
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 22
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 19
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось пятого июля в Варшаве, доступно для просмотра ниже:

Creeping Death
Harvester of Sorrow
Leper Messiah
King Nothing
72 Seasons
If Darkness Had a Son (followed by "Back in Warsaw" Kirk & Rob doodle)
Fade to Black
Shadows Follow
Orion
Nothing Else Matters
Sad but True
Fight Fire With Fire
Fuel
Seek & Destroy
Master of Puppets




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