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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 18 августа на U.S. Bank Stadium, Minneapolis, MN, USA, доступно для просмотра ниже:

Whiplash
For Whom the Bell Tolls
Ride the Lightning
Until It Sleeps
Lux Æterna
Screaming Suicide
Kirk and Rob Doodle (Sonny Curtis’ “Love is All Around” a cappella & Ozzy Osbourne's “Over the Mountain")
The Day That Never Comes
Wherever I May Roam
The Call of Ktulu (Dedicated to Cliff Burton)
The Unforgiven
Inamorata
Battery
Moth Into Flame (False start due to James coming in on a 4 count and not 8 count)
One
Enter Sandman

Watch METALLICA Perform "The Day That Never Comes" In Minneapolis; Official Live Video




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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2 сен 2024
L
LU---
Живой звук бы услышать :-)
А не это

просмотров: 95

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