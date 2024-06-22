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*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 29
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Metallica

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|||| 22 июн 2024

Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-диском всех времён



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Немецкий музыкальный журнал Metal Hammer празднует свой золотой юбилей 500-м выпуском, вышедшим 21 июня 2024 года. В этом специальном выпуске журнал составил рейтинг 500 величайших металл-альбомов всех времён, за которые проголосовало почти 100 членов жюри, состоящего из редакторов, музыкантов, профессионалов индустрии и известных поклонников метала. Альбом METALLICA "Master Of Puppets" занял первое место, в рецензии на него сказано следующее:

«Сложные структуры, музыкальная глубина, огромный потенциал для пения хором, и гитарные соло на века. Уроки композиции, преподанные Клиффом Бёртоном [James] Hetfield and [Lars] Ulrich с момента основания группы, достигли здесь своего полного расцвета. Для Metal Hammer это теперь официально лучший опус в истории металла!»

METALLICA пять раз попадала в список 500 лучших металлических альбомов по версии Metal Hammer. Другие пионеры тяжёлой музыки, такие как MOTÖRHEAD, AC/DC, BLACK SABBATH, IRON MAIDEN, MANOWAR и SLAYER, также присутствуют в списке, наряду с такими современными группами, как SLIPKNOT, TOOL, NIGHTWISH, GHOST, IN FLAMES и SLEEP TOKEN.

Главный редактор Metal Hammer Себастьян Кесслер сказал:

«Составление этого списка было, безусловно, сложной задачей, но мы с радостью взялись за неё для 500-го выпуска. Это было насыщенное путешествие по истории металла, идеальный способ отпраздновать 40-летие Metal Hammer! Редко когда было столько дискуссий, философии, рассуждений и споров. И с обнародованием результатов это, скорее всего, только начало».

Полный список можно найти в выпуске Metal Hammer 07/2024 с золотой обложкой и 32 дополнительными страницами. Среди других тем — обзоры концертов METALLICA, AC/DC и I PREVAIL, эксклюзивные материалы о новых альбомах DEEP PURPLE, KISSIN' DYNAMITE, ORDEN OGAN и NEAERA, а также отчёт о фестивале Rock In Rautheim.

В 2024 году Metal Hammer празднует своё 40-летие, кульминацией которого станет церемония вручения наград Metal Hammer Awards 31 августа в Берлине.






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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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22 июн 2024
IJzerklompje
Не ровëн час как список сольют, и грандиозного обосра ему не избежать.
23 июн 2024
Damien
Я, быть может, изрядно утрирую и опошлю, но это, как по мне, примерно то же, что и собрать воедино сотню мужиков, привести к ним пятьсот бвб и устроить среди мужиков конкурс на Самую Лучшую Бабу. Результат предсказать нетрудно: каких-то баб расхватают сразу и встанут друг за другом в очередь, другие будут пользоваться умеренной популярностью, а на оставшихся невезучих позарятся очень немногие. И даже обязательно найдется какой-то процент мужиков, которые вообще ни на кого не позарятся, а твердо скажут что-нибудь вроде: "Здесь нет моей Танечки (Валечки, Леночки, Настеньки и пр.), а это стадо меня вообще не интересует".
23 июн 2024
F
Fo0x
Ну на неокрепшие умы волосатых лоботрясов по всему миру он точно повлиял. Не было бы его - не было бы тысяч нонейм митол групп, смытых волной рэпа и гранжа в 90х. Тут все справедливо.
23 июн 2024
Corpsegrinder04
Больше интересует лучший металл альбом по версии Darkside, чем какой-то скам ссаный из немецкого рулона. Этих журналов как бумаги туалетной, по несколько штук в разных странах . И у каждого отребья своё мнение, на которое по сути всем ложить.
У Роллинг Стоуна вон Параноид лучший альбом.
  Dislike!1
23 июн 2024
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, как насчет того, чтобы устроить перекличку по альбому №1 как было с риффами Black Sabbath?
23 июн 2024
Corpsegrinder04
Вашингтон Ирвинг, да проще тайное голосование устроить. Иначе говна не оберёшься. Тут экспертов, сколько Металл Хаммер за 40 лет не видел
23 июн 2024
Damien
Corpsegrinder04, "Ссаный скам из немецкого рулона" (и это про великолепный Metal Hammer, нда... )? У нас, нищих советских школяров, учеников немецкой спецшколы, бегло читавших по-немецки и покупавших его на "толкучках" в складчину в начале-середине 80-х, лучшего источника информации (равно как и великолепных огромных постеров в полстены) попросту не было. Я имел в виду не качество данного конкретного издания в целом (а оно всегда было и есть на высочайшем уровне), в тенденциозность и притянутость за уши обзоров из разряда "самый лучший альбом в Истории Металла".

"Отребье", "всем ложить"... Не стыдно писать подобное? Ты на себя лучше в зеркало попристальней взгляни, "венец творения".

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