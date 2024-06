22 июн 2024



Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-диском всех времён



Немецкий музыкальный журнал Metal Hammer празднует свой золотой юбилей 500-м выпуском, вышедшим 21 июня 2024 года. В этом специальном выпуске журнал составил рейтинг 500 величайших металл-альбомов всех времён, за которые проголосовало почти 100 членов жюри, состоящего из редакторов, музыкантов, профессионалов индустрии и известных поклонников метала. Альбом METALLICA "Master Of Puppets" занял первое место, в рецензии на него сказано следующее:



«Сложные структуры, музыкальная глубина, огромный потенциал для пения хором, и гитарные соло на века. Уроки композиции, преподанные Клиффом Бёртоном [James] Hetfield and [Lars] Ulrich с момента основания группы, достигли здесь своего полного расцвета. Для Metal Hammer это теперь официально лучший опус в истории металла!»



METALLICA пять раз попадала в список 500 лучших металлических альбомов по версии Metal Hammer. Другие пионеры тяжёлой музыки, такие как MOTÖRHEAD, AC/DC, BLACK SABBATH, IRON MAIDEN, MANOWAR и SLAYER, также присутствуют в списке, наряду с такими современными группами, как SLIPKNOT, TOOL, NIGHTWISH, GHOST, IN FLAMES и SLEEP TOKEN.



Главный редактор Metal Hammer Себастьян Кесслер сказал:



«Составление этого списка было, безусловно, сложной задачей, но мы с радостью взялись за неё для 500-го выпуска. Это было насыщенное путешествие по истории металла, идеальный способ отпраздновать 40-летие Metal Hammer! Редко когда было столько дискуссий, философии, рассуждений и споров. И с обнародованием результатов это, скорее всего, только начало».



Полный список можно найти в выпуске Metal Hammer 07/2024 с золотой обложкой и 32 дополнительными страницами. Среди других тем — обзоры концертов METALLICA, AC/DC и I PREVAIL, эксклюзивные материалы о новых альбомах DEEP PURPLE, KISSIN' DYNAMITE, ORDEN OGAN и NEAERA, а также отчёт о фестивале Rock In Rautheim.



В 2024 году Metal Hammer празднует своё 40-летие, кульминацией которого станет церемония вручения наград Metal Hammer Awards 31 августа в Берлине.











