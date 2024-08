сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 11 августа в Чикаго, доступно для просмотра ниже:



Whiplash

For Whom the Bell Tolls

Ride the Lightning

Until It Sleeps

Lux Æterna

Screaming Suicide (Followed by Ministry’s “Just One Fix” doodle by Kirk & Rob)

The Day That Never Comes

Wherever I May Roam

The Call of Ktulu (Dedicated to Cliff Burton)

The Unforgiven

Inamorata (Dedicated to eight year old fan in Make-A-Wish program)

Fight Fire With Fire

Moth Into Flame

One

