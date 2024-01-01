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*Новая песня NILE 52
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 39
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 35
*Вокалист AS I LAY DYING считает "Ride The Lightning" METALLI... 22
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 11 августа в Чикаго, доступно для просмотра ниже:

Whiplash
For Whom the Bell Tolls
Ride the Lightning
Until It Sleeps
Lux Æterna
Screaming Suicide (Followed by Ministry’s “Just One Fix” doodle by Kirk & Rob)
The Day That Never Comes
Wherever I May Roam
The Call of Ktulu (Dedicated to Cliff Burton)
The Unforgiven
Inamorata (Dedicated to eight year old fan in Make-A-Wish program)
Fight Fire With Fire
Moth Into Flame
One
Enter Sandman

METALLICA Performs




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