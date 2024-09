сегодня



DAVID ELLEFSON о прослушиваниях в METALLICA



DAVID ELLEFSON в рамках вопросов и ответов от поклонников в Corner Hotel, Richmond, Victoria, Australia, подтвердил, что Dave Mustaine дал ему добро попробоваться в METALLICA после ухода Jason'a Newsted'a:



«В 2001 году MEGADETH только записали альбом "The World Needs A Hero". Dave сказал мне: "Lars позвонил мне — а ты в списке претендентов — и спросил, не против ли я, если они свяжутся с тобой. Я ни за что не откажу тебе в этой возможности. Я даю тебе своё благословение. Я дал Lars'y своё благословение". Но они мне так и не позвонили. И я думаю, что в Robert'e они нашли подходящего человека для этой работы. Robert чертовски хорош, он просто великолепен».



Он также отметил, что во время подготовки к прослушиванию в METALLICA он впервые научился играть их песни:



«И не "Kill 'Em All" и "Ride The Lightning", которые были больше похожи на то, что мы играли в MEGADETH, а более поздние вещи, даже "Чёрный альбом", я слушал басовые партии и пение James'a под рифф. Это был совершенно другой жанр. Шокировало, насколько всё было по-другому. И мне пришлось спросить себя: "Может, я не подхожу для этого?" И не то чтобы я сказал "нет"... Ведь что мы обычно делаем? Мы соглашаемся, верно? В этом и заключается урок — говорить "да". Но для меня стало открытием то, как изменилась их музыка по сравнению с ранним творчеством. У них были отличные продюсеры — такие, как Боб Рок. Они могли выпускать очень дорогие альбомы и находить время на то, чтобы сочинять, хорошо прорабатывать материал и записывать пластинки, как это было с "Чёрным альбомом" и другими. Но я тогда осознал, насколько всё это отличались от того, что я привык делать в MEGADETH и от работы с Dave'ом, его сочинения и манеры пения. Потому что, давайте посмотрим правде в глаза, когда вокалист начинает петь, мы слушаем именно его, будь то Dave, Paul Stanley? Bruce Dickinson или Ронни Дио. Риффы могут быть потрясающими, но когда вокалист начинает петь, будь ты девушка или парень, да кто угодно, ты слушаешь вокалиста. И это была моя идея, чтобы Dave стал вокалистом в MEGADETH. Это я сказал: "Чувак, ты должен петь". Потому что в то время он сочинял материал, и я сказал: "Никто не придёт сюда и не споёт эту фигню так, как ты его слышишь, так, как ты его чувствуешь. Ты никогда не сможешь никого научить этому"».







