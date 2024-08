сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось девятого августа в Чикаго, доступно для просмотра ниже:



Creeping Death

Harvester of Sorrow

Holier Than Thou

King Nothing

72 Seasons

If Darkness Had a Son (followed by “Chi Town Gangster” doodle from Kirk & Rob)

Fade to Black

Shadows Follow

Orion

Nothing Else Matters (with extended Kirk intro)

Sad but True

Blackened

Fuel

Seek & Destroy

Master of Puppets







