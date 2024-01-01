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*Новое видео DREAM THEATER 36
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 22
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 20
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 15
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Metallica

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METALLICA пожертвовала $100,000 на оказание помощи пострадавшим от урагана



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После урагана «Милтон» наш фонд « All Within My Hands Foundation» выделяет по 50 000 долларов США на поддержку усилий по восстановлению пострадавших от урагана «Feeding America» и «Information Technology Disaster Resource Center».

Всего через несколько дней после урагана «Элен», разрушившего западную Флориду, «Милтон» принес в регион новые разрушения: ветры силой более 100 МПч, дожди в три фута, торнадо и штормовые порывы до шести футов. Это разрушительная катастрофа, в которой погибли 23 человека и еще больше пропали без вести. Более 400 000 человек до сих пор остаются без электричества, поскольку паводковые воды, оборванные линии электропередач и крупные обломки препятствуют проведению спасательных и восстановительных работ.

In the wake of Hurricane Milton, our @AWMHFoundation is donating $50,000 EACH to the amazing folks at @FeedingAmerica and @ITDRC to support their recovery efforts.






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