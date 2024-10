сегодня



METALLICA пожертвовала $100,000 на оказание помощи пострадавшим от урагана



После урагана «Милтон» наш фонд « All Within My Hands Foundation» выделяет по 50 000 долларов США на поддержку усилий по восстановлению пострадавших от урагана «Feeding America» и «Information Technology Disaster Resource Center».



Всего через несколько дней после урагана «Элен», разрушившего западную Флориду, «Милтон» принес в регион новые разрушения: ветры силой более 100 МПч, дожди в три фута, торнадо и штормовые порывы до шести футов. Это разрушительная катастрофа, в которой погибли 23 человека и еще больше пропали без вести. Более 400 000 человек до сих пор остаются без электричества, поскольку паводковые воды, оборванные линии электропередач и крупные обломки препятствуют проведению спасательных и восстановительных работ.









In the wake of Hurricane Milton, our @AWMHFoundation is donating $50,000 EACH to the amazing folks at @FeedingAmerica and @ITDRC to support their recovery efforts.





