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*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 55
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 40
*GOJIRA разогрела квиров 39
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 31
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 28
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 12 июля в Мадриде, доступно ниже:

Creeping Death
Harvester of Sorrow
Cyanide
King Nothing
72 Seasons
If Darkness Had a Son (followed by 'Sangria Brain' Kirk & Rob doodle)
The Day That Never Comes
Shadows Follow
Orion
Nothing Else Matters
Sad but True
Battery
Fuel
Seek & Destroy
Master of Puppets

METALLICA Share Official "Orion" Live Video From Madrid, Spain




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