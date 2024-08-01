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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 12 июля в Мадриде, доступно ниже:



Creeping Death

Harvester of Sorrow

Cyanide

King Nothing

72 Seasons

If Darkness Had a Son (followed by 'Sangria Brain' Kirk & Rob doodle)

The Day That Never Comes

Shadows Follow

Orion

Nothing Else Matters

Sad but True

Battery

Fuel

Seek & Destroy

Master of Puppets Nothing Else MattersSad but TrueBatteryFuelSeek & DestroyMaster of Puppets







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