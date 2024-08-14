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*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*MASTODON выпускают кофе 28
*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 25
*BURTON C. BELL представил новое видео 21
*ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин» 19
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось четвертого августа на Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts, доступно для просмотра ниже:

Whiplash
For Whom the Bell Tolls
Ride the Lightning
Until It Sleeps
Lux Æterna
Screaming Suicide
Sweet Caroline (Neil Diamond cover) (Rob and Kirk doodle performed in full)
Welcome Home (Sanitarium)
Wherever I May Roam
The Call of Ktulu
The Unforgiven
Inamorata
Blackened
Moth Into Flame
One
Enter Sandman

METALLICA Release Official "Wherever I May Roam" Live Video From Foxborough

INFRARED - "Demon's Blood"




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