Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось четвертого августа на Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts, доступно для просмотра ниже:



Whiplash

For Whom the Bell Tolls

Ride the Lightning

Until It Sleeps

Lux Æterna

Screaming Suicide

Sweet Caroline (Neil Diamond cover) (Rob and Kirk doodle performed in full)

Welcome Home (Sanitarium)

Wherever I May Roam

The Call of Ktulu

The Unforgiven

Inamorata

Blackened

Moth Into Flame

One

