сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 14 июня на Parken Stadium, Copenhagen, Denmark, доступно для просмотра ниже:



Creeping Death

Harvester of Sorrow

Hit the Lights

Leper Messiah

72 Seasons

If Darkness Had a Son (followed by "All Nighter at the Hong Kong Bar" Kirk & Rob doodle)

The Day That Never Comes

Shadows Follow

Orion

Nothing Else Matters

Sad but True

Blackened

Fuel

Seek & Destroy (false start)

Master of Puppets







+0 -0



просмотров: 113