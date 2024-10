сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 22 сентября на Estadio GNP Seguros, Mexico City, Mexico, доступно для просмотра ниже:



Creeping Death

Harvester of Sorrow

Hit the Lights

Of Wolf and Man

72 Seasons

If Darkness Had a Son

Kirk and Rob Doodle (El Tri's "A.D.O.")

No Leaf Clover

Shadows Follow

Orion

Nothing Else Matters

Sad but True

Blackened

Fuel

Seek & Destroy

Master of Puppets 72 SeasonsIf Darkness Had a SonKirk and Rob Doodle (El Tri's "A.D.O.")No Leaf CloverShadows FollowOrionNothing Else MattersSad but TrueBlackenedFuelSeek & DestroyMaster of Puppets







+0 -0



просмотров: 160