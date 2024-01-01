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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 35
*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 22
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 14
*Сколько гитар у METALLICA в туре? 13
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 22 сентября на Estadio GNP Seguros, Mexico City, Mexico, доступно для просмотра ниже:

Creeping Death
Harvester of Sorrow
Hit the Lights
Of Wolf and Man
72 Seasons
If Darkness Had a Son
Kirk and Rob Doodle (El Tri's "A.D.O.")
No Leaf Clover
Shadows Follow
Orion
Nothing Else Matters
Sad but True
Blackened
Fuel
Seek & Destroy
Master of Puppets

METALLICA Unleash




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