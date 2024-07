сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 26 июня в рамках фестиваля Tons Of Rock, доступно для просмотра ниже:



"Whiplash"

"Creeping Death"

"For Whom the Bell Tolls"

"Enter Sandman"

"72 Seasons"

"If Darkness Had a Son"

"Fade to Black"

"Shadows Follow"

"Am I Evil?" (Diamond Head cover with Brian Tatler)

"Nothing Else Matters"

"Sad but True"

"Lux Æterna"

"Seek & Destroy"

"One"

